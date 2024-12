Sacha acredita que ninguém irá querer conversar com Gizelly na festa final | A Fazenda 16

Enquanto estavam na piscina, Sacha, Luana, Flor e Yuri falaram sobre a última festa da temporada, que tradicionalmente recebe os peões eliminados. ‘Tenho certeza que a Larissa vai querer conversar com a gente’, disse Luana para seus aliados. Já Sacha acredita que nenhum participante irá conversar com Gizelly. Flor declarou que não vai querer falar de jogo com ninguém no evento.