Sacha avisa que não pedirá desculpas a Luana por brincadeira no almoço | A Fazenda 16

Durante o almoço com Gui e Yuri, Sacha relembrou da vez em que Luana gritou com ele e de quando ela cuspiu em Gilsão durante uma discussão. Segundo o ator, a aliada tem uns ataques de agressividade e que ela precisa se resolver. Gui e Sacha brincaram com ela durante o almoço e foram xingados pela empresária. Yuri comentou que ela não tem porque estar estressada, sendo a Fazendeira da semana.