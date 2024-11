Sacha cobra Flora por não o defender em treta: 'Você ficou concordando com o Sidney' | A Fazenda 16

Depois de conversar com Camila a respeito do voto nele, Sacha começou a conversar com Flora sobre a questão da piscadinha e a treta que ele teve com Sidney. Sacha reclamou que ela não o defendeu na discussão e ficou concordando com Sidney. Flora se defendeu que não iria entrar na briga de ninguém, mas o ator acredita que ela não quer se indispor com o outro grupo.