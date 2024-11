Sacha critica mudanças no jogo de Gizelly e declara: ‘Falta caráter’ | A Fazenda 16

Em conversa com Sacha, Flora disse que os peões devem pensar no jogo daqui para frente. ‘Para quem ficou, é importante a gente analisar o que as pessoas estão fazendo’, afirmou o ator. Ele criticou Gizelly, pois acredita que a advogada muda suas atitudes conforme o resultado da Roça. ‘Falta caráter’, declarou Sacha sobre Gizelly.