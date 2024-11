Sacha critica postura de Gizelly com Luana: ‘Negócio do leite condensado foi feio’ | A Fazenda 16

Luana irá fazer a prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (23), e Yuri entregou seu chapéu para a peoa ver como ficaria com ele. Sacha então deu uma sugestão para a empresária: colocar Fernando e Gizelly para trabalharem juntos na vaca e no touro. 'São duas cobras, vão se dar bem', disse ele. O ator ainda aproveitou para criticar a advogada por conta de sua postura na briga entre Luana e Fernando. ‘Negócio do leite condensado que ela fez contigo foi muito feio’, afirmou.