Sacha debocha de postura de Albert no trato: 'Que energia positiva você traz' | A Fazenda 16

Enquanto Sacha limpava o piquete, Albert afirmou que o ator não estava executando a tarefa corretamente. ‘Falta de higiene, vindo de você eu não podia esperar outra coisa’, disse o ex-Power Couple. ‘Que energia positiva você traz para os animais’, debochou Sacha. Albert disse que prefere ficar com as ovelhas a ter que olhar para a cara do rival. Já Sacha declarou que o empresário estava infringindo uma regra, pois as ovelhas estariam em um local que não poderiam estar: ‘Vai tomar punição’.