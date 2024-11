Sacha descobre que aliadas falam mal dele e dá sua versão sobre trato dos porcos | A Fazenda 16

Em conversa na área externa, Luana comentou que imaginava que Sacha sabia que as meninas do antigo grupão falavam mal dele. A empresária também comentou da conversa que teve com Flora e Camila sobre a relação de Sacha com o trato dos animais. O ator deu a versão dele da situação, contando que ele realmente teve dificuldade com o odor do cocô dos porcos, mas que não simulou gorfo como Gizelly conta.