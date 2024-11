Sacha e Yuri perguntam para Flor sobre conversa com Albert | A Fazenda 16

Na tarde desta terça-feira (19), Sacha Bali e Yuri Bonotto perguntaram para Flor Fernandez sobre a conversa que ela teve com Albert Bressan. ‘Ele falou que ainda não tinha montado uma estratégia’, disse Flor para a dupla. Flor ainda foi categórica e afirmou que ainda possui aliança com Albert. Yuri, Sacha e Flor também discutiram uma possível aliança para que todos sejam salvos no Resta Um.