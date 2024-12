Enquanto jantavam na noite deste domingo (01), Sacha Bali explicou para seus aliados do G4 o plano que tramou com Vanessa para indicar Flor Fernandez para a Roça. ’Seriam quatro em Flor, três em Flora, três em Nêssa’, disse Luana Targinno. ‘De repente sobra a Flora no Resta Um’, declarou Sacha Bali.