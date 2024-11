Sacha faz delegação de tarefas e debocha de Gizelly ao colocá-la para tirar o lixo | A Fazenda 16

Fazendeiro da semana, Sacha realizou a delegação de tarefas na manhã desta quinta-feira (7). O ator colocou Sidney para cuidar da vaca e Fernando para tomar conta do touro. ‘É bom que vocês trabalham bastante de manhã, dormem a tarde e não precisam ficar me xingando’, debochou Sacha. O Fazendeiro colocou Gizelly para tirar o lixo, e os dois peões trocaram farpas. ‘É a pessoa que acho que mais combina com o lixo’, afirmou Sacha. ‘Achei que você ia colocar a sua mãe’, respondeu Gizelly.