Sacha opina sobre decisão de Luana de votar em Babi: ‘Vai dar um tiro pro alto’ | A Fazenda 16

Os integrantes do G4 falaram sobre a formação de Roça que acontecerá nesta terça-feira (12). Luana disse que cada um de seus aliados pode votar em quem quiser, sem pensar em protegê-la. ‘Tenho consciência que vou sobrar no Resta Um’, afirmou. A peoa deve votar em Babi, o que Sacha não considera uma boa decisão. ‘Está pegando seu voto e jogando no lixo’, declarou o ator.