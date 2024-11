Sacha organiza nova delegação de tarefas com apoio de aliados | A Fazenda 16

Na madrugada desta quinta-feira (07), após vencer a Prova do Fazendeiro e se livrar da Roça, Sacha organizou a nova delegação de tarefas com o apoio de seus aliados no jogo. Por enquanto, segundo os planos do ator, Luana deverá ficar com o cavalo, Gui com as mini cabras, Flor com as ovelhas, Gizelly no lixo e Yuri no câmera-trato.