Sacha quer eliminar peões com mais personalidade e carisma | A Fazenda 16

Sacha começou a supor quais serão as próximas dinâmicas do jogo. Em uma conversa com Luana e Yuri, o peão acredita que haverá eliminação tripla na reta final do programa e que acha que eles precisam focar em colocar na Roça pessoas que te mais personalidade e carisma. Yuri ressaltou que eles precisam ganhar as próximas provas, tanto do Fazendeiro quanto a disputa pelo Lampião.