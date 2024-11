Juninho filmou Sacha cuidando do cavalo para a câmera-trato. O ator aproveitou o momento para aproveitar Gui e Yuri. ‘Esses meninos são tudo que eu tenho, eles valem ouro’, declarou. ‘Esse menino é o espécime mais fofo que tem na Fazenda’, brincou ele ao falar de Gui. Sacha então explicou para Juninho o passo a passo do trato do cavalo.