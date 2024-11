Sacha rebate comentários das mulheres do Grupão | A Fazenda 16

Sacha entrou no quarto enquanto as meninas falavam das atitudes e falas dele e resolveu rebater os comentários. Ele reclamou que elas estão tachando ele como machista e de usar falas preconceituosas em seu último embate com Sidney. Julia comentou da fala do ator e como ela pode ter repercutido entre os telespectadores. Flora aproveitou o gancho e deixou bem claro para o peão que nunca escondeu nada dele. O ator também cobrou um posicionamento de Flora como amiga.