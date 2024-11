Sacha reflete com Julia sobre os diferentes posicionamentos na Sede | A Fazenda 16

Sacha comentou com Julia e Flora que prefere sempre se posicionar em discussões do que guardar sua opinião ou ser uma pessoa imparcial. O ator disse que ao não revelar suas ideias, as pessoas podem entender que ele concorda com determinados pensamentos e até mesmo que pode comprar uma briga que não é dele. Ao ouvir isso, Júlia disse que essa é a forma dele agir e que todos os participantes tem seus posicionamentos individuais, tanto no jogo, quanto na vida fora do programa.