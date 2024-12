Sacha revela para G4 que pretende ter outra conversa com Vanessa | A Fazenda 16

Na noite desta segunda-feira (02), Sacha Bali disse para seus aliados do G4 que Vanessa veio até ele perguntar se a estratégia para mandar Flor para a Roça seguia de pé. O ator afirmou que disse para Vanessa que amanhã terá outra conversa com Vanessa, para que as informações não circulem pela casa. ‘E Flora vai, é isso’, respondeu Luana Targinno.