Uma tradição da visita ao Rancho do Fazendeiro é o arremesso de dardos nas fotos dos adversários, e Sacha cumpriu a tradição à risca. A primeira vítima foi Sidney, em que o ator fazia um apontamento a cada dardo lançado. A mesma dinâmica rolou com a foto de Babi, desta vez com todos os convidados de Sacha brincando também, e de Fernando e Flora.