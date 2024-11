Sacha sugere voto em Gizelly, mas deixa Gui inseguro: 'Nunca me fez mal' | A Fazenda 16

Pensando no sucesso no jogo, Sacha defendeu que eles precisam eliminar logo Gizelly, que, segundo ele, é engraçada e inteligente. Para ele, este é o momento certo para indicá-la pois o jogo dela está completamente errado. Gui ficou inseguro em votar nela, pois não tem problemas com ela e falou que avisaria a ela sobre a opção.