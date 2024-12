Sacha, Yuri e Gui brincam com dialetos usados por Luana Targinno | A Fazenda 16

Na noite deste sábado (30), Sacha, Yuri e Gui brincaram com os dialetos utilizados por Luana Targinno. A empresária disse que Gui Vieira está com ‘Banzo’, por estar com muito sono e desanimado. Gui, Sacha e Yuri não entenderam o dialeto utilizado pela peoa e riram da situação. ‘Banzo é quando o cachorro fica em depressão, porque abandonou o dono e tal, a gente usa essa expressão lá no Nordeste, quando a pessoa tá meio triste, pra baixo’, disse Luana Targinno.