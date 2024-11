'São falsas mesmo': Luana expõe ex-aliadas e faz alerta para Sacha | A Fazenda 16

Durante uma conversa com Yuri, Gui e Sacha na madrugada desta quarta-feira (23), após romper alianças com Gizelly, Camila e Flora, Luana resolveu expor falas das ex-aliadas e ainda fez um alerta para o ator. “Deixe de ser besta”, avisou ela. “Tudo o que eu falei, não é nada mentira”, acrescentou a peoa. “Eu tô acreditando”, garantiu Sacha. “Acredita no que você quiser”, disse Flora. Em seguida, a lavação de roupa suja entre eles continuou com novas revelações.