‘São jogadores baixos, quero eles longe daqui’, dispara Albert sobre G4 | A Fazenda 16

Durante o trato dos animais desta terça-feira (26), Albert falou um palavrão para o bezerro, pois o mesmo estava indo para cima dele. Isso acabou gerando um embate dele com seus rivais do G4. Depois da briga com os membros do grupo adversário, Albert desabafou com Flor. Ele admitiu que direcionou um palavrão para o animal e disparou contra os rivais: 'São jogadores baixos, quero eles longe daqui'. A apresentadora então pediu calma para o empresário, que estava com dor nas costas.