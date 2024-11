'Se ela fosse braba, colocaria a Gizelly', diz Albert sobre indicação da Fazendeira | A Fazenda 16

A formação de Roça da próxima terça (5) foi tema de conversa entre Albert, Vanessa e Juninho. 'Acho que no Resta Um vai ficar um dos meninos', disse a peoa sobre a possibilidade de um dos membros do G4 sobrarem. Albert acredita que Luana vai indicar Zé Love para a Roça. Porém, ele não acha essa a melhor decisão: 'Se ela fosse braba, colocaria a Gizelly'. Já Juninho sugeriu uma estratégia na qual o grupinho faria com que, na votação cara a cara, dois peões do G4 tivessem o mesmo número de votos.