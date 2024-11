‘Se você for expor meu jogo, o bagulho vai ficar sério’, dispara Luana para Gui | A Fazenda 16

Enquanto se arrumavam para ir dormir, Gui e Luana tiveram um atrito. Isso porque o ator falou que uma punição tomada pelos peões havia sido causada por um membro do grupinho. Luana discordou e afirmou que não era possível ter certeza disso. Juninho ouvia a conversa e reclamou da postura que o adversário estava tomando. Luana então confrontou Gui, pois não gostou que o ator falou sobre seu jogo na frente do cantor. 'Se você for expor meu jogo para outras pessoas, o bagulho vai ficar sério', disparou a peoa. Ela ainda disse que, se isso acontecer novamente, irá devolver na mesma moeda.