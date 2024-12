'Se você sair, não vou entender mais nada', declara Vanessa para Sidney | A Fazenda 16

A postura de Sidney no jogo foi debatida pelo peão com Vanessa. 'Você não veio disposto a tudo, a passar por cima dos seus princípios e valores', afirmou a atriz. 'Se você sair, não vou entender mais nada', continuou. Sidney ressaltou que quer continuar no jogo para ser o grande vencedor, mas que, por ser uma figura pública, terá oportunidades quando sair do programa. 'Tem muita coisa em jogo aqui', declarou o ator.