'Seja você': Albert dá dica de comportamento e estratégia para Flora | A Fazenda 16

Na madrugada desta sexta-feira (25), Albert e Flora tiveram uma conversa sobre A Fazenda 16 na cozinha da Sede. O peão falou sobre separar jogo e vida real, e que deseja manter uma relação com a filha de Arlindo Cruz fora do reality show rural. Depois, eles refletiram sobre estratégias e comportamentos dentro do jogo. “Seja você, mas se assista”, aconselhou o empresário. “É a dica que eu pratico em mim”, acrescentou.