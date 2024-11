Sidney analisa as possíveis movimentações de jogo de Albert, Flor e Flora | A Fazenda 16

A incerteza sobre as movimentações de jogo de Flora, Flor e Albert está deixando o grupo de Sidney inquieto. O ator revelou ouviu uma conversa entre Flora e Albert sobre ter como alvo na votação pessoas que ainda não foram para a Roça, que seria ele e Gilsão. Juninho relembrou a análise que fez com o personal sobre a possibilidade de Flora e Flor votarem com o G4. Os peões também falaram sobre a aliança entre Flor e Albert e que em algum momento do jogo, ela irá se desfazer.