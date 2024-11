Sidney aposta em mudança de posicionamento contra adversários: ‘Vou levar no deboche’ | A Fazenda 16

Sidney refletiu sobre posicionamento no jogo. O ator afirmou que não pretende ‘enganar, mentir e pisar’ em seus adversários: ‘Não sou essa pessoa’. Sidney declarou ainda que irá adotar estratégia debochada e brincou: ‘Estratégia Colorado ativada’. Vanessa concordou com a perspectiva de jogo do peão e avaliou ‘pressão’ do confinamento.