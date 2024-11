Sidney brinca com Flor: ‘Você está lavando os porquinhos, eles estão tão limpinhos’ | A Fazenda 16

Sidney Sampaio decidiu brincar com Flor Fernandez na noite deste domingo (24). Enquanto estava deitado no quarto com os outros peões, o ator perguntou para a apresentadora, se ela estava lavando os porquinhos, pois na visão dele, os animais estão muito limpos. ‘Lavei um dia só’, respondeu Flor. ‘Eles estão tudo brilhando’, respondeu Sidney. Albert Bressan também entrou na conversa e disse: ‘A Flor põe eles de ponta cabeça, faz cutícula, passa lixa no calcanhar deles’.