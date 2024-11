Sidney chora ao lembrar do aniversário do seu filho: ‘Coisa mais importante ’ | A Fazenda 16

Sidney Sampaio desabou em lagrimas ao lembrar do dia do aniversário de catorze anos do seu filho na Casa da Árvore. O peão teve um momento de reflexão sozinho e não escondeu a emoção. ‘Você é um filho incrível, obrigado por ter me dado a honra de ser seu pai, eu vou estar do seu lado pra tudo e sempre, eu sou seu amigo, além de ser seu pai, você é a coisa mais importante da minha vida’, declarou Sidney Sampaio.