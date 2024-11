Sidney compara peoas do grupão: ‘A Flora é mais carismática, a Camila é mais rude’ | A Fazenda 16

Zé Love, Sidney e Zaac falaram sobre Flora e Camila, que são opções de voto do trio. 'A Flora já está como cabeça do grupo', afirmou o funkeiro sobre a divisão do grupo rival. Zé discordou e acha que Camila tem esse poder. ‘Eu acho que a Flora é mais carismática, a Camila se expressa de forma mais rude porque ela é mais verdadeira’, analisou Sidney. 'Em termos de condução das coisas, elas são iguais', completou.