Sidney defende que Sacha divida o prêmio com Luana: 'Validou o jogo dele' | A Fazenda 16

Ainda na análise do grupo adversário, Albert contou que ouviu eles comentando que Sacha deve muito a entrada de Luana no G4, pois foi algo que validou o jogo de Sacha num momento em que a empresária também entrou na mira do Zé Love. Sidney concordou, afirmando que o grupo ganhou uma mulher que sabe se posicionar. Para ele, Sacha deveria dividir o prêmio com Luana.