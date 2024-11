Sidney e Fernando comentam sobre possíveis ações de Albert na formação da Roça | A Fazenda 16

Na tarde desta terça-feira (26), Sidney e Fernando falaram sobre possíveis ações que Albert Bressan, dono do Poder do Lampião, pode tomar nesta formação de Roça. Sidney disse que Albert poderia dar o poder para Flora, porém após mais algum tempo de conversa, os dois peões disseram acreditar que Albert vai entregar o Poder do Lampião para Flor. Na sequência, Fernando Presto revelou que pode votar em Flora Cruz.