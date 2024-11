Sidney e Flor se desentendem e relembram primeiro embate | A Fazenda 16

O desentendimento entre Flor e Sidney ganhou um novo capítulo. Na tarde desta sexta-feira (15), aconteceu a gravação da dinâmica da Hora do Faro (que será exibida no domingo, 17/11) e por conta dela, o ator e a apresentadora relembraram o embate deles. Quando a peoa saiu do quarto, Flora e Babi comentaram a breve discussão e que muitas vezes Flor acaba se contradizendo.