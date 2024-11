Sidney e ‘grupinho’ comentam sobre atitudes de Flor e formação da Roça | A Fazenda 16

Na noite desta terça-feira (19), Sidney Sampaio e seus aliados comentaram sobre as atitudes recentes de Flor Fernandez e discutiram a formação da Roça.‘O que me intriga, é ela bater o pé e falar que não está fazendo movimento de jogo e tava fazendo’, disse Sidney Sampaio. ‘Tá garantido que ela não vai ser puxada pra Baia’, comentou Flora. ‘Isso já é um mega jogo, agora, qual o preço disso, com o que ela tá pagando para isso’, respondeu Albert.