Sidney faz análise da treta de Fernando e Luana com aliados | A Fazenda 16

A briga entre Luana e Fernando continua rendendo conversas por toda a Sede. Sidney comentou o fato de diversas pessoas arranjar embates e depois tentar conciliação, o que, na maioria das vezes, gera mais confusão do que resolução. Zé Love aproveitou o gancho e falou do fato de horas antes do desentendimento, Luana havia dito a ele que não queria votar em Fernando por conta da conversa que tiveram durante a manhã desta terça-feira (22).