Sidney reclama de convivência com Sacha: 'Vai ter que se empenhar' | A Fazenda 16

Sidney desabafou com aliados sobre comportamento de Sacha. Para o peão, o ator dorme o dia todo e hostiliza os colegas de confinamento: 'Eu já tô cansado'. Vanessa também criticou postura do ator em relação à divisão de camas e refletiu sobre o jogo do rival: 'Não estou entendendo mais nada'. Sidney reclamou ainda da convivência com Sacha e questionou as estratégias do adversário.