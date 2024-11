Sidney Sampaio diz que não faz sentido votar em Flora Cruz no momento | A Fazenda 16

Em conversa com aliados na Casa da Árvore, Sidney Sampaio disse que não faz sentido votar em Flora Cruz neste momento. ‘Eu vejo a Flora muito mais pra cá, do que pra lá, principalmente pelos problemas que ela tem com o Sacha’, disse Sidney. Na sequência, o ator explicou que quer continuar mantendo a coerência em seu jogo e que não teve nenhum problema pessoal com Flora.