Sidney torce pela saída de Sacha para ver jogo 'menos tóxico' | A Fazenda 16

Sidney comentou com aliados que deseja a saída de Sacha para que o jogo deixe de ser tóxico. Ele falou que o ator não deixa o jogo fluir, e Albert falou que ele apenas responde com agressão quando é confrontado por pessoas que não tem histórico de embate direto com ele. Sidney reforçou que Sacha não tem argumentos e que envolve todo mundo na discussão para sair como coitado.