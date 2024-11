‘Sobrou pra mim’, desabafa Vanessa ao ser escolhida para substituir Sidney no trato | A Fazenda 16

Na manhã deste sábado (09), Sidney recebeu orientações médicas e foi afastado do trato da vaca. Sacha, o Fazendeiro da semana, procurou Vanessa para substituir o peão na atividade. A peoa afirmou que não sabia fazer a função, mas aceitou o pedido. Sacha também declarou que não sabia fazer o trato e pediu ajuda de Fernando. O chef de cozinha aceitou o pedido do Fazendeiro, mas desabafou com Vanessa: ‘Dai-me paciência’.