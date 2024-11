Sue garante que não fala tanto palavrão no dia a dia e relembra briga com Zaac | A Fazenda 16

Enquanto tomava café da manhã na área externa da Sede, Suelen comentou que o confinamento do reality potencializa características boas e ruins da pessoa. A modelo comentou que não fala tanto palavrão no dia a dia como fala no reality, que sentimentos como ganância e inveja afloram lá dentro e que a bondade torna-se mais seletiva. Ela também relembrou a briga que teve com Zaac e começou a zuar o funkeiro junto com Gizelly.