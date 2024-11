Suelen e Vanessa discutem após formação da Roça | A Fazenda 16

Na madrugada desta quarta-feira (16), Suelen e Vanessa discutiram na cozinha. ‘Eu sempre fui muito coerente nas coisas que falei para você, não vem me esnobando agora’, disparou Suelen. ‘Não estou te esnobando, eu só fiquei chateada com o que você falou’, respondeu Vanessa. ‘Quando você tava sentada lá chorando, porque seus amigos viraram as costas para você, eu fui a única pessoa que virei pra você’, disse Suelen.