'Tem poucas pessoas que jogam de verdade mesmo', avalia Zé Love | A Fazenda 16

Na noite desta segunda-feira (14), Zé Love e Albert tiveram uma conversa na cozinha a respeito do comportamento de alguns peões em relação à seriedade do jogo. “Tem poucas pessoas que jogam de verdade mesmo”, avaliou o ex-jogador de futebol. Eles também criticaram quem não se posiciona e não utiliza as dinâmicas para expor suas opiniões.