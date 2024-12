'Tô muito assustada com isso aqui', comenta Flora com Gilsão | A Fazenda 16

Depois de discutir com Vanessa no quarto da Sede, na madrugada desta quarta-feira (04), Flora comentou sobre o atual momento do reality show rural com Gilsão. “Eu tô muito assustada com isso aqui”, disse ela. “Isso aqui é terra de ninguém”, acrescentou a filha de Arlindo Cruz, que ainda reclamou que nem o olho no olho e nem as palavras têm valor dentro do jogo. Em seguida, ela desabafou com o personal trainer sobre o voto que recebeu de Flor no início da formação de Roça, e depois de Vanessa.