'Todo mundo levou um susto', diz Vanessa ao analisar indicação de Juninho para Roça | A Fazenda 16

Vanessa declarou surpresa com a indicação de Juninho para a Roça na última terça-feira (26). O cantor também analisou escolha do Fazendeiro Gui e criticou comportamento do G4. 'Facada nas costas', acrescentou Vanessa. Apesar da surpresa, Juninho afirmou que os adversários poderiam indicá-lo, mas reiterou que outros rivais também poderiam ocupar o banquinho.