‘Tudo com eles a proporção é maior’, dispara Albert sobre o G-4 | A Fazenda 16

Na noite desta quinta-feira (31), Albert fez críticas ao G-4 em conversa com Juninho. Tudo com eles a proporção é maior, eles aumentam do nosso lado e se diminuem, se colocam como vítimas e a gente como vilões’, declarou Albert. ‘Eles ficam no meio de campo com a Flor, comigo não, porque eles sabem que eu estou jogando, mas eu não deixo de ser educado, sou jogador né’, completou o empresário.