‘Tudo e qualquer coisa que ela escuta, ela fala’, disse Gilsão sobre Gizelly | A Fazenda 16

Sidney revelou para seus aliados sua opinião sobre Gizelly. Além do ator, Gilsão também comentou de algumas atitudes da advogada que ele não aprova, principalmente das artimanhas que ela cria para obter informações. Sidney aproveitou a conversa e contou para Vanessa que Gizelly fica falando mal dela e que é para atriz ficar esperta com as intenções da peoa.