'Tudo que ele faz dá errado', opina Albert ao analisar comportamento de Sacha | A Fazenda 16 Empresário comentou com Flor que não levanta bandeira do etarismo por ser bem resolvido com a idade

24 Horas|Do R7 07/11/2024 - 16h29 (Atualizado em 07/11/2024 - 16h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share