Em conversa com Zaac, Vanessa reclamou da convivência com Flora: ‘Tudo tem que ser do jeito dela’. A atriz afirmou ainda que não está aguentando a convivência com alguns peões e comentou sobre a formação da próxima Roça. Vanessa analisou então a dinâmica do Resta Um e declarou que Sacha pode ocupar um dos banquinhos da berlinda: ‘Ninguém vai salvar ele’.