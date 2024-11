Vanessa comentou com Babi que percebeu Flora cheia de conversa com ela desde o retorno da Roça, mas a atriz não tem o interesse em ter amizade com ela. Babi afirmou que não tem nada contra Flora, mas que a influenciadora já havia mentido para ela. Vanessa reforçou que não quer brigas e pediu para Babi não se afastar dela.